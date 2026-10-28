Nexchip Semiconductor A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

28.10.26 06:35 Uhr

Nexchip Semiconductor A lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Nexchip Semiconductor A im vergangenen Quartal 3,35 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nexchip Semiconductor A 2,93 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.net