NEXE Innovations hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

02.11.26 06:35 Uhr

NEXE Innovations ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NEXE Innovations die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEXE Innovations ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Im abgelaufenen Quartal hat NEXE Innovations 0,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net