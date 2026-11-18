Nexentis Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Nexentis Technologies präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,29 USD. Im Vorjahresquartal waren 33,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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