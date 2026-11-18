NexGel öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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NexGel hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,600 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 3,2 Millionen USD gegenüber 2,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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