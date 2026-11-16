NexPoint Diversified Real Estate Trust präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Beim Umsatz wurden 18,2 Millionen USD gegenüber 17,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NexPoint Diversified Real Estate Trust ein EPS von -0,290 USD in den Büchern gestanden.

NexPoint Diversified Real Estate Trust hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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