NexPoint Diversified Real Estate Trust präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
NexPoint Diversified Real Estate Trust hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NexPoint Diversified Real Estate Trust ein EPS von -0,290 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 18,2 Millionen USD gegenüber 17,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf NexPoint Diversified Real Estate Trust
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NexPoint Diversified Real Estate Trust
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen