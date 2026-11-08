Next Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Next Technology hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 59,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -686,000 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 383,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,7 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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