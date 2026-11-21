In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,8 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 100 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nextech3DAI einen Umsatz von 0,4 Millionen CAD eingefahren.

Nextech3DAI lud am 19.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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