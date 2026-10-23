NextEra Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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NextEra Energy hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 179,97 ARS. Im Vorjahresviertel waren 82,51 ARS je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.573,08 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 9.618,50 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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