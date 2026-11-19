Auf der Umsatzseite standen 26,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,9 Millionen USD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,88 USD. Im Vorjahresquartal waren -12,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

NextNRG hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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