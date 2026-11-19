NextNRG stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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NextNRG hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,88 USD. Im Vorjahresquartal waren -12,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 26,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,9 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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