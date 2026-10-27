Nextool Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Nextool Technology A lud am 24.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,28 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nextool Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 CNY in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 67,47 Prozent auf 133,7 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 79,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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