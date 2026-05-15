NextPlat stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NextPlat hat am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,42 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat NextPlat mit einem Umsatz von insgesamt 9,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 32,14 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net