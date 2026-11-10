NextVison Stabilized Systems, stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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NextVison Stabilized Systems, hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,96 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 1,15 ILS je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 102,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 321,2 Millionen ILS, während im Vorjahreszeitraum 159,0 Millionen ILS ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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