NextVison Stabilized Systems, stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

10.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 102,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 321,2 Millionen ILS, während im Vorjahreszeitraum 159,0 Millionen ILS ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,96 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 1,15 ILS je Aktie in den Büchern standen.

NextVison Stabilized Systems, hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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