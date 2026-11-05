Nexus Select Trust Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

05.11.26 06:35 Uhr

Nexus Select Trust Registered hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,81 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,870 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 6,70 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,31 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net