Nexus Uranium präsentierte Quartalsergebnisse
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Nexus Uranium stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nexus Uranium -2,000 CAD je Aktie generiert.
Redaktion Finanzen.net
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