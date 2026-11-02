Nexus Uranium präsentierte Quartalsergebnisse

02.11.26 06:35 Uhr

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nexus Uranium -2,000 CAD je Aktie generiert.

Nexus Uranium stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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