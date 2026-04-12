NFO Drives Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Werte in diesem Artikel
NFO Drives Registered äußerte sich am 03.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei -0,25 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,950 SEK je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,5 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,8 Millionen SEK.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf NFO Drives Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NFO Drives Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle NFO Drives Registered Aktie News
NFO Drives Registered Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NFO Drives Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.