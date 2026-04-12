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NFO Drives Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Werte in diesem Artikel
Aktien
NFO Drives AB Registered Shs
7.50 SEK -0.50 SEK -6.25 %
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NFO Drives Registered äußerte sich am 03.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,25 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,950 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,5 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,8 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.net

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