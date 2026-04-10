NFO Drives Registered legte Quartalsergebnis vor

NFO Drives Registered präsentierte in der am 10.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,34 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,330 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 60,51 Prozent auf 3,3 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net