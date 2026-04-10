NFO Drives Registered legte Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
NFO Drives Registered präsentierte in der am 10.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,34 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,330 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 60,51 Prozent auf 3,3 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf NFO Drives Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NFO Drives Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent