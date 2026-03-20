NGEX Minerals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NGEX Minerals hat sich am 19.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

NGEX Minerals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,18 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,610 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,330 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net