NGG-Gewerkschaftstag beginnt in Bremen - Bundeskanzler erwartet

BREMEN (dpa-AFX) - Zum Auftakt des NGG-Gewerkschaftstages in Bremen wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag (15.00 Uhr) eine Rede halten. Bei dem Kongress wollen mehr als 120 Delegierte der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) bis Freitag unter anderem über die Arbeitsbedingungen in der Ernährungsindustrie und Gastronomie beraten. Zur Eröffnung der Veranstaltung sollen neben Scholz auch die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, sowie der NGG-Chef Guido Zeitler sprechen. Zu dem Festakt werden rund 500 Gäste erwartet - neben den NGG-Delegierten sind zum Beispiel Arbeitgebervertreter und Mitglieder anderer Gewerkschaften eingeladen. Der Gewerkschaftstag wird alle fünf Jahre organisiert./hho/DP/mis