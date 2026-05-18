NGG ruft zu Streiks in Frankfurter Messe-Hotels
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FRANKFURT (dpa-AFX) - In vielen Frankfurter Hotels könnte es an diesem Dienstag einen lückenhaften Service geben. Grund ist ein Warnstreik der Gewerkschaft NGG, zu dem die Arbeitnehmer zahlreicher Messe-Hotels aufgerufen sind. Zum Auftakt der Veranstaltungs-Messe "Imex" sollen zudem die Lounges am Flughafen bestreikt werden. An der Messe ist am Vormittag eine Kundgebung der Streikenden geplant.
Die NGG fordert eine Lohnerhöhung von 7,5 Prozent sowie einen jährlichen Gesundheitszuschuss von 300 Euro. Die Arbeitgeberseite hat bislang eine Erhöhung von insgesamt einem Prozent über 30 Monate angeboten und will zudem die Löhne von ungelernten Arbeitskräften gar nicht erhöhen.
Betroffen sind unter anderem die Steigenberger Hotels, Radisson, Marriott, Hilton (Hilton Worldwide), Westin Grand und Crowne Plaza. NGG-Verhandlungsführer Hendrik Hallier kündigte an, den Druck in den kommenden Wochen weiter zu erhöhen, sollte es kein deutlich verbessertes Angebot geben./ceb/DP/zb
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