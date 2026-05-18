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NGG ruft zu Streiks in Frankfurter Messe-Hotels

19.05.26 06:07 Uhr
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Marriott Inc.
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FRANKFURT (dpa-AFX) - In vielen Frankfurter Hotels könnte es an diesem Dienstag einen lückenhaften Service geben. Grund ist ein Warnstreik der Gewerkschaft NGG, zu dem die Arbeitnehmer zahlreicher Messe-Hotels aufgerufen sind. Zum Auftakt der Veranstaltungs-Messe "Imex" sollen zudem die Lounges am Flughafen bestreikt werden. An der Messe ist am Vormittag eine Kundgebung der Streikenden geplant.

Die NGG fordert eine Lohnerhöhung von 7,5 Prozent sowie einen jährlichen Gesundheitszuschuss von 300 Euro. Die Arbeitgeberseite hat bislang eine Erhöhung von insgesamt einem Prozent über 30 Monate angeboten und will zudem die Löhne von ungelernten Arbeitskräften gar nicht erhöhen.

Betroffen sind unter anderem die Steigenberger Hotels, Radisson, Marriott, Hilton (Hilton Worldwide), Westin Grand und Crowne Plaza. NGG-Verhandlungsführer Hendrik Hallier kündigte an, den Druck in den kommenden Wochen weiter zu erhöhen, sollte es kein deutlich verbessertes Angebot geben./ceb/DP/zb

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21.02.2017Marriott International HoldSunTrust
22.03.2016Starwood HotelsResorts Worldwide NeutralMKM Partners
10.03.2016Starwood HotelsResorts Worldwide NeutralUBS AG
29.02.2016Starwood HotelsResorts Worldwide Equal WeightBarclays Capital
22.02.2016Marriott International Equal WeightBarclays Capital
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08.03.2016Starwood HotelsResorts Worldwide SellArgus Research Company
09.10.2009Marriott sellSociété Générale Group S.A. (SG)
15.06.2006Marriott underperformHarris Nesbitt
05.07.2005Marriott underweightMorgan Stanley
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