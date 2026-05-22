NHC Foods stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NHC Foods hat sich am 21.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 92,07 Prozent auf 2,58 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,35 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,200 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei NHC Foods ein Gewinn pro Aktie von 0,330 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 73,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,47 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 6,01 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net