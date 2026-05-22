DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3900 -3,9%Nas26.344 +0,2%Bitcoin64.860 -0,3%Euro1,1602 ±0,0%Öl103,5 -1,3%Gold4.506 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- US-Börsen höher - Dow mit neuem Rekord -- ifo-Geschäftsklima verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Michael Saylors neue Bitcoin-Wette: Ist Stretch ein Coup oder ein Schneeballsystem? Michael Saylors neue Bitcoin-Wette: Ist Stretch ein Coup oder ein Schneeballsystem?
Streichkonzert 2026: Warum Aktien-Schwergewichte wie Cisco, Cloudflare & Co. Jobs abbauen Streichkonzert 2026: Warum Aktien-Schwergewichte wie Cisco, Cloudflare & Co. Jobs abbauen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NHC Foods stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

23.05.26 06:35 Uhr

NHC Foods hat sich am 21.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 92,07 Prozent auf 2,58 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,35 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,200 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei NHC Foods ein Gewinn pro Aktie von 0,330 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 73,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,47 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 6,01 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu NHC Foods Ltd Registered Shs

DatumMeistgelesen