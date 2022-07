NHK - Japans Ex-Ministerpräsident Abe ist tot

Tokio (Reuters) - Der ehemalige japanische Ministerpräsident Shinzo Abe ist nach Angaben des japanischen Senders NHK tot.

Der 67-Jährige war am Freitag bei einer Wahlkampfrede angeschossen worden und in einem kritischen Zustand per Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das Krankenhaus erklärte, in Kürze werde eine Pressekonferenz stattfinden.

Abe war der am längsten amtierende Ministerpräsident Japans. Von 2012 bis 2020 setzte Abe zahlreiche Reformen um, die unter dem Schlagwort "Abenomics" bekannt wurden. Durch diese aktive Wirtschaftsförderung aus lockerer Geldpolitik, hohen Staatsausgaben und Reformen gelang es ihm, die Wirtschaft anzukurbeln. 2020 trat er aus gesundheitlichen Gründen zurück, blieb aber auch danach eine prägende Kraft in der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP).

