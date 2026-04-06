NHS-Kritik

Neue Berichte über Zugriffsrechte im britischen Gesundheitssystem heizen die Diskussion um Transparenz und Datenschutz bei Palantir erneut an.

• Bericht über NHS-Zugänge für Palantir-Mitarbeiter sorgt für Unruhe

• Kritik an Transparenz und Datenschutz flammt erneut auf

• Aktie auf Jahressicht schwach - Analysten sehen dennoch Aufwärtspotenzial



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Neue Vorwürfe aus Großbritannien belasten das Vertrauen

Die Debatte um Palantir erhält neue Nahrung: Ein Bericht von The Guardian sorgt derzeit für erhebliche Unruhe im britischen Gesundheitssystem. Demnach sollen Mitarbeiter des US-Datenanalyseunternehmens Zugriff auf interne Kommunikationssysteme des National Health Service (NHS) erhalten haben. Konkret geht es um NHS-E-Mail-Konten, die potenziell Zugang zu einem Verzeichnis mit bis zu 1,5 Millionen Kontaktdaten von Beschäftigten ermöglichen.

Zusätzlich sollen Palantir-Ingenieure im Rahmen der Einführung der sogenannten Federated Data Platform Zugriff auf interne SharePoint-Systeme und Microsoft-Teams-Gruppen erhalten haben. Während solche Zugänge für externe Dienstleister grundsätzlich nicht unüblich sind, sorgt gerade die besondere Rolle von Palantir für Kritik.

Ethik und Datenschutz erneut im Fokus

Innerhalb des NHS wächst offenbar die Skepsis. Mitarbeitende äußern laut Bericht Bedenken, dass sensible Kontaktdaten ohne ihre Zustimmung zugänglich gemacht wurden. Besonders kritisch wird die Verbindung Palantirs zu Bereichen wie Militärtechnologie und Überwachung bewertet.

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Palantir selbst weist die Vorwürfe zurück und betont, dass die Nutzung interner Systeme gängige Praxis sei und unter strengen Vorgaben des NHS erfolge. Die Kontrolle über sämtliche Daten liege weiterhin beim Gesundheitssystem.

Debatte mit Vorgeschichte gewinnt an Dynamik

Die aktuellen Entwicklungen fügen sich in eine bereits länger anhaltende Diskussion ein. In den vergangenen Monaten hatten politische Akteure in Großbritannien wiederholt mehr Transparenz bei staatlichen Verträgen mit Palantir gefordert. Auch internationale Recherchen hatten Sicherheitsbedenken verstärkt und Zweifel am Umgang mit sensiblen Daten geschürt.

Damit zeigt sich erneut ein strukturelles Problem: Weniger einzelne Projekte stehen im Zentrum der Kritik, sondern vielmehr die grundsätzliche Frage, wie eng staatliche Institutionen mit privaten Technologieanbietern kooperieren sollten.

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Aktie unter Druck - Analysten bleiben optimistisch

An der Börse spiegelt sich die Unsicherheit weiterhin wider. Seit Jahresbeginn steht für die Palantir-Aktie ein Minus von rund 21 Prozent zu Buche. Zuletzt fiel das Papier um 6,20 Prozent auf 140,76 US-Dollar. Im NASDAQ-Handel am Donnerstag gibt das Papier zeitweise 8,46 Prozent auf 128,85 US-Dollar ab.

Trotz der politischen und regulatorischen Risiken zeigt sich das Analystenlager überwiegend zuversichtlich. Von 21 erfassten Einschätzungen empfehlen 14 die Aktie zum Kauf, fünf zum Halten und zwei zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 194,61 US-Dollar und signalisiert damit ein Aufwärtspotenzial von rund 38 Prozent.

Für Anleger bleibt die Lage damit ambivalent: Während Palantir operativ vom KI-Boom profitieren könnte, dürften anhaltende Transparenz- und Datenschutzdebatten das Vertrauen weiterhin belasten.

Benedict Kurschat, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net