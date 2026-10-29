NI Steel: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
NI Steel stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 208,01 KRW gegenüber 186,00 KRW im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 73,48 Milliarden KRW – ein Plus von 12,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NI Steel 65,20 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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