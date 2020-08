HELLA will angeblich Geschäft mit Fahrer-Assistenz-Software verkaufen - Aktie fester

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX im Minus -- Rückschlag für Bayer bei Glyphosat-Vergleich -- Wirecard wohl seit Jahren faktisch im Minus -- Delivery Hero enttäuscht in erster DAX-Woche -- STRATEC, thyssenkrupp, VW im Fokus

Corona-Krise drückt bei Steinhoff auf den Umsatz. Siemens Energy will Zahl der Standorte reduzieren. Nestlé stößt Wassergeschäft in China ab. Sanofi startet Andienungsfrist für Principia Biopharma. Daimler-Aktie in Grün: Amazon bestellt 1.800 Elektrovans bei Mercedes. HELLA will angeblich Geschäft mit Fahrer-Assistenz-Software verkaufen. Euroraum-Wirtschaftsstimmung im August weiter erholt. GfK-Konsumklima geht überraschend zurück.