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Nicht Nagelsmann: Pochettino soll Carrick bei United ablösen

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Manchester United
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LONDON (dpa-AFX) - Der kriselnde englische Premier-League-Club Manchester United steht offenbar kurz vor der Trennung von Trainer Michael Carrick. Als Nachfolger des 45-Jährigen war zuletzt auch der frühere Bundestrainer Julian Nagelsmann gehandelt worden. Laut übereinstimmenden Medienberichten ist der Topkandidat nun allerdings US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino. Demnach hat United bereits Gespräche mit dem Argentinier aufgenommen und inzwischen auch den US-Verband kontaktiert.

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Verhandlungen seit Dienstag

Laut Berichten von "The Athletic" und BBC hat der englische Rekordmeister am Dienstag mit Pochettinos Beratern über die persönlichen Bedingungen verhandelt. Der Ex-Tottenham-Coach ist offenbar an einer Rückkehr nach England sehr interessiert. Inzwischen wurde laut "The Athletic" auch der amerikanische Verband kontaktiert, da eine Ausstiegsklausel aktiviert werden muss.

Pochettino hatte seinen Vertrag als Nationaltrainer der USA erst im August bis zur WM 2030 verlängert. Der Vertrag soll eine Ausstiegsklausel über rund zehn Millionen US-Dollar enthalten.

Der 54-Jährige galt schon in der Vergangenheit als Kandidat bei Man United. Pochettino trainierte in der Premier League bereits den FC Southampton und den FC Chelsea. Seine erfolgreichste Zeit hatte er als Coach bei Tottenham Hotspur, mit denen er das Champions-League-Finale erreichte. Als Nationalcoach führte er die USA bei der Fußball-WM im Sommer als Mitgastgeber ins Achtelfinale.

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Carrick leitet weiter das Training

Unterdessen leitete Carrick am Mittwoch das Training in Carrington. Die endgültige Entscheidung über die Zukunft des früheren United-Profis soll bei einem Treffen der United-Verantwortlichen in Monaco fallen. Dort beraten Geschäftsführer Omar Berrada und Sportdirektor Jason Wilcox mit Club-Miteigentümer Sir Jim Ratcliffe. Nach BBC-Informationen wollen Berrada und Wilcox empfehlen, sich von Carrick zu trennen.

Carrick hatte im Januar nach der Entlassung von Ruben Amorim zunächst interimsweise übernommen und war im Mai zum Cheftrainer befördert worden. Doch unter ihm erlebt der 20-malige englische Meister den schlechtesten Saisonstart seit 40 Jahren und steht nach nur einem Sieg aus den ersten zehn Ligaspielen auf Rang 18, einem Abstiegsplatz. So schlecht platziert war der Club zu diesem Zeitpunkt einer Saison zuletzt 1986/87, als das Team auf Rang 20 lag./pde/DP/he

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14.11.12 Manchester United neutral Banc of America Securities-Merrill Lynch
14.11.12 Manchester United neutral Nomura
06.09.12 Manchester United neutral Nomura
06.09.12 Manchester United buy Jefferies & Company Inc.

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