Nicht UBS und Co. - Die erfolgreichsten Schweizer Banken zeichnen sich durch ihre geringe Grösse aus

Sie stehen nicht oft im Rampenlicht und fristen ein unscheinbares Dasein. Während UBS, Credit Suisse und Co. immer wieder in den Medien auftauchen und auch international ein Begriff sind, sind es in Wahrheit die kleinen Schweizer Finanzhäuser, die am erfolgreichsten sind. Zu diesem Ergebnis kam eine jüngst veröffentlichte Studie der ZHAW School of Management and Law.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Zum vollständigen Artikel