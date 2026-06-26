Nickel 28 Capital: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Nickel 28 Capital hat am 26.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nickel 28 Capital -0,010 CAD je Aktie verdient.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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