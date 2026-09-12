Nico Schlotterbeck gibt Comeback nach WM-Verletzung

12.09.26 15:14 Uhr

DORTMUND (dpa-AFX) - Nationalspieler Nico Schlotterbeck gibt nach seiner bei der Fußball-Weltmeisterschaft erlittenen Verletzung sein Comeback. Der 26-Jährige steht in der Startelf von Borussia Dortmund ( BVB (Borussia Dortmund) ) für das Bundesligaspiel gegen den SC Paderborn. Schlotterbeck hatte sich im zweiten WM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft am 20. Juni gegen die Elfenbeinküste (2:1) am Sprunggelenk verletzt und war seitdem ausgefallen. Für den BVB trägt er nun gleich wieder die Kapitänsbinde. "Er hat die ganze Zeit richtig hart trainiert, um wieder dabei zu sein. Er ist fit, er ist bereit. Es ist immer besser, von Beginn an spielen zu können. Ich gehe davon aus, dass er 90 Minuten gehen kann", sagte Trainer Niko Kovac bei Sky./the/DP/zb

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