DAX24.006 -0,1%ESt505.377 -0,4%Top 10 Crypto15,72 -1,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.919 -1,5%Euro1,1656 -0,2%Öl68,24 ±-0,0%Gold3.415 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX knapp tiefer -- BYD steigert Halbjahresgewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Infineon, Rheimetall & Co., Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an
K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.

Niederländische Regierung will umstrittenes Asylgesetz anpassen

29.08.25 13:02 Uhr

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die niederländische Regierung will ihr stark umstrittenes neues Asylgesetz abändern, um zu verhindern, dass humanitäre Helfer von illegal im Land lebenden Flüchtlingen künftig strafrechtlich verfolgt werden können. Mit der Ankündigung reagierte der geschäftsführend amtierende Justizminister David van Weel auf eine Stellungnahme des niederländischen Staatsrats zu dem im Juli vom Parlament verabschiedeten Gesetz, wie die Nachrichtenagentur ANP am Freitag berichtete.

Wer­bung

Der Raad van State, der auch als höchstes Verwaltungsgericht fungiert, war in seiner am selben Tag veröffentlichten Einschätzung zu dem Schluss gelangt, dass nach den Bestimmungen des neuen Gesetzes nicht nur der illegale Aufenthalt in den Niederlanden strafbar wäre, sondern auch jedwede Unterstützung dafür.

"Form der Mittäterschaft oder Beihilfe"

Es bestehe "die reale Möglichkeit, dass die Gewährung von Hilfe an jemanden, der sich illegal in den Niederlanden aufhält, eine Form der Mittäterschaft oder Beihilfe darstellt", erklärte der Staatsrat. "Selbst bei begrenzten Formen der Hilfe, wie zum Beispiel der Ausgabe einer Tasse Suppe, kann bereits eine Beihilfe vorliegen."

Inkrafttreten kann das Gesetz erst, wenn das Oberhaus des niederländischen Parlaments, die Erste Kammer der Generalstaaten, dafür grünes Licht gibt. Die calvinistisch-orthodoxe Partei SGP, die im Unterhaus noch zugestimmt hatte, will das Gesetz nun jedoch in der Ersten Kammer nur passieren lassen, wenn auch humanitäre Hilfe für Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere straffrei bleibt. Nach dem Gutachten des Staatsrats bekräftigte die SGP ihre entsprechende Forderung. Ohne die streng religiöse Kleinpartei gibt es im Oberhaus keine Mehrheit für das Gesetz.

Wer­bung

Insgesamt zielt das Gesetz darauf ab, es deutlich schwieriger zu machen, Asyl in den Niederlanden zu bekommen und Familienangehörige nachzuholen. Initiator der Verschärfung des Asylrechts war vor allem der radikal-rechte Populist Geert Wilders. Dieser hatte sich erstmals mit seiner Partei für die Freiheit (PVV) an einer Regierung beteiligt und wollte das "strengste Asylgesetz aller Zeiten" durchsetzen. Doch im Juni platzte die Koalition am Streit über die Asylgesetze. Neuwahlen sind für Ende Oktober geplant./xx/DP/mis