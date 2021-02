Rückschlag für niederländische Regierung bei Corona-Auflagen

Amsterdam (Reuters) - Die niederländische Regierung legt Berufung gegen ein Gerichtsurteil ein, wonach die wegen der Coronavirus-Pandemie verhängte nächtliche Ausgangssperre nicht rechtens ist.

Ministerpräsident Mark Rutte reagierte am Dienstag enttäuscht auf den Richerspruch. Die Regierung bereite ein neues Notstandsgesetz vor, um die Maßnahme auf rechtlich soliden Boden zu stellen. Die Ausgangssperre habe dafür gesorgt, die Zahl der Neuinfektionen zu reduzieren, betonte Rutte.

Ein Gericht in Den Haag hatte die Ausgangssperre in einem Urteil am Morgen gekippt. Die Maßnahme habe keine gesetzliche Grundlage, urteilten die Richter. Die Regierung habe die Ausgangssperre auf Basis eines Gesetzes für Ausnahmesituationen angeordnet, ohne dass es dazu eine parlamentarische Debatte gegeben hätte. Dafür habe es in diesem Fall keinen zwingenden Grund gegeben. "Weitreichende Maßnahmen wie diese müssen auf ordentlichen Gesetzen basieren", heißt es in dem Urteil weiter. Wegen der Ausgangssperre hatte es in den Niederlanden zum Teil gewaltsame Proteste gegeben.

Das Gericht erklärte, die Regierung habe es versäumt darzulegen, warum die Verhängung der Maßnahme in jener Phase der Pandemie zwingend gewesen sei. Zu dem Zeitpunkt sei die Zahl an Neuinfektionen bereits rückläufig gewesen. Das Urteil heiße aber nicht, dass die Ausgangssperre mit sofortiger Wirkung aufgehoben sei. Es sei Sache der Regierung, dies zu entscheiden. Rutte sagte vor Journalisten, es wäre nicht klug, die Auflage jetzt aufzuheben. Die Ausgangssperre von 21.00 bis 04.30 Uhr war erst vergangene Woche bis zum 3. März verlängert worden.

Gegen die Maßnahme geklagt hatte eine Gruppe namens Viruswaarheid, ähnlich der sogenannten Querdenker in Deutschland. "Wir machen eine Party heute Abend", sagte der Chef der Organisation, Willem Engel, im öffentlich-rechtlichen Radio. "Ich bin glücklich und erleichtert, dass es noch Gerechtigkeit in den Niederlanden gibt."

