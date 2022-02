Niederlande fordern Bürger zur Ausreise aus der Ukraine auf

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die Niederlande haben ihre Bürger aufgefordert, die Ukraine zu verlassen. "Die Sicherheitslage war bereits besorgniserregend, und sie hat sich in den vergangenen Tagen immer weiter verschlechtert", erklärte Außenminister Wopke Hoekstra am Samstag. Die Entscheidung sei in Absprache mit verbündeten Staaten getroffen worden. Vorausgegangen war eine Warnung der US-Regierung vor einem möglicherweise bevorstehenden russischen Angriff auf die Ukraine.

Bereits am Freitag hatte die Botschaft der Niederlande in Kiew darauf hingewiesen, dass die Ausreise mit eigenen Mitteln erfolgen solle. Eine Evakuierungsmission sei "keine Option", sagte der niederländische Botschafter Jannes de Mol laut Angaben der Nachrichtenagentur ANP. Ebenso wie die USA hatten auch Deutschland und mehrere andere Staaten ihre Bürger zur Ausreise aufgefordert, darunter Großbritannien, Dänemark, Australien, Lettland und Estland./pau/DP/zb