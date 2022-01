Niederlande: Lockerungen des Corona-Lockdowns erwartet

DEN HAAG (dpa-AFX) - Nach fast vier Wochen Corona-Lockdown stehen in den Niederlanden wohl Lockerungen der Maßnahmen an. Nach übereinstimmenden Medienberichten will die Regierung darüber am Freitag entscheiden. Am Abend wollen Premier Mark Rutte und Gesundheitsminister Ernst Kuipers dann vor die Presse treten.

Den Medienberichten zufolge sollen ab Samstag Geschäfte und Hochschulen mit Einschränkungen wieder öffnen dürfen. Auch Fitnessstudios und Friseure dürfen demnach wieder Kunden empfangen. Gaststätten und Kultureinrichtungen sollen geschlossen bleiben.

Die Regierung steht unter großem Druck. Der Widerstand gegen den Lockdown ist groß und nimmt zu. Zugleich werden täglich Höchstwerte bei den Neuinfektionen registriert. Die Niederlande haben zurreit als einziges Land in Europa einen harten Lockdown./ab/DP/jha