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Niederlande nominieren Klaas Knot für EZB-Spitze

DOW JONES--Die Niederlande nominieren den ehemaligen Gouverneur ihrer Zentralbank, Klaas Knot, als Kandidaten für die Nachfolge von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Das hat die Regierung mitgeteilt, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Als weiterer aussichtsreicher Kandidat gilt der Spanier Pablo Hernandez de Cos, für den allerdings noch keine Nominierung vorliegt. Die Finanzminister des Euroraums werden die Bewerbungen für das EZB-Spitzenamt bei ihrem Treffen am nächsten Montag prüfen.

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Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2026 06:18 ET (11:18 GMT)

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