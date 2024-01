Niederlande unterstützen Militäreinsatz gegen Huthi

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die Niederlande haben den Militäreinsatz der USA und Großbritannien gegen die Huthi-Rebellen im Jemen unterstützt. An der Operation sei auf Ersuchen der USA und Großbritanniens ein Stabsoffizier beteiligt gewesen, teilte die Regierung am Freitag in Den Haag mit. Ziel sei eine Deeskalation im Roten Meer. Die militärischen Kapazitäten der Huthi seien geschwächt worden, heißt es in dem Brief.

Die Niederlande unterstützten den Einsatz auch politisch, erklärte Ministerpräsident Mark Rutte auf X (früher Twitter). Die Angriffe der Huthi auf Schiffe im Roten Meer sind nach seinen Worten "eine deutliche Verletzung des internationalen Rechts und stellten eine Bedrohung des maritimen Personals und der Handelsströme dar."

Die USA und Großbritannien hatten in der Nacht zum Freitag mit Unterstützung von Verbündeten Stellungen der Huthi attackiert und den Militärschlag als eine Reaktion auf die "illegalen, gefährlichen und destabilisierenden" Angriffe der Huthi auf Schiffe im Roten Meer begründet./ab/DP/stk