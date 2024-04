Niederlande verurteilten Irans Angriff auf Israel

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die Niederlande haben den Schlag Irans gegen Israel verurteilt. Premierminister Mark Rutte sprach in der Nacht zum Sonntag von einer sehr besorgniserregenden Lage im Nahen Osten. "Die Niederlande verurteilen die Angriffe des Irans auf Israel aufs Schärfste. Eine weitere Eskalation muss verhindert werden", sagt Rutte in Den Haag. Zuvor noch hätten die Niederlande und andere Länder eine laute und klare Botschaft an den Iran gerichtet, von Angriffen auf Israel abzusehen. "Wir verfolgen die Entwicklungen weiterhin sehr genau."/evs/DP/zb