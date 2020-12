Niedersachsen beauftragt Deutsche Post DHL mit Covid-19-Impfstofflogistik

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Niedersachsen hat die Deutsche Post DHL Gruppe mit Lagerung und Transport der Covid-19-Impfstoffe beauftragt. Das Deutsche-Post-Segment DHL Supply Chain wird laut Mitteilung an zwei seiner mehr als 140 zertifizierten Life Sciences & Health Care-Standorte rund 2,2 Millionen Impfdosen und ca. 350 Paletten Impfzubehör für das Land Niedersachsen lagern und von dort zu den Impfstellen und Krankenhäusern transportieren.

An den beiden Standorten sollen die Impfdosen je nach Anforderung in unterschiedlichen Temperaturbereichen gelagert, kommissioniert und für den Transport vorbereitet werden. Neben Kapazitäten für die Aufbewahrung der mRNA-Impfstoffe, die bei minus 70 Grad gelagert werden, werden dort auch Kühlkapazitäten für Impfdosen vorgehalten, die bei minus 20 Grad beziehungsweise bei 2 bis 8 Grad gelagert werden.

"Das Besondere an diesem Auftrag ist, dass der neue mRNA Impfstoff von Biontech/Pfizer bei extrem niedrigen Temperaturen gelagert werden muss. Die Aufbewahrung und der Transport bei minus 70 Grad Celsius stellt eine Herausforderung dar, die bislang nur Logistikunternehmen mit ausreichenden Kühlkapazitäten in diesem niedrigen Temperaturbereich bewältigen können", sagt Oscar de Bok, CEO DHL Supply Chain und Vorstand Deutsche Post. Der Konzern habe aber bereits früh in den Ausbau der "Deep Freezer Farms und Kühllager" investiert.

Ein Konzernsprecher wollte den Auftragswert nicht beziffern. Er sagte, die Deutsche Post stehe kurz vor dem Vertragsabschluss mit drei weiteren Bundesländern für Transport und die Lagerung von Covid-19-Impfstoffen. Die Zuständigkeit für das Impfmanagement in Deutschland bei den 16 Bundesländern.

Carola Reimann (SPD), Gesundheitsministerin des Landes Niedersachsen, sagte, mit dem Vertrag sei für das Land Niedersachsen die Impfstoff-Logistik auf ein verlässliches und professionelles Fundament gestellt. "Die Logistik ist damit vorbereitet", so Reimann.

December 08, 2020 11:21 ET (16:21 GMT)

