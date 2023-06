Niedersachsen: In Übergangszeit günstigere Energie für Industrie notwendig

HOHENKAMMER/HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies hält auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft einen deutlich günstigeren Strompreis für die Industrie für notwendig. Dies sei insbesondere für Industrie wichtig, "die sich in einem harten internationalen Standortwettbewerb befindet und wir dürfen uns dabei nicht selbst das Leben schwer machen, indem wir uns bei der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes selbst ausbremsen", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Hannover angesichts der Wirtschaftsministerkonferenz am Mittwoch und Donnerstag in Bayern.

Niedersachsen wirbt für einen Industriestrompreis. Dadurch soll der Preis durch staatliche Subventionen sinken.

Lies betonte zudem die Bedeutung der Transformation. "Der Klimawandel kennt keine Pause und der russische Angriffskrieg und schwelende internationale Konflikte haben die Notwendigkeit der und den Druck für die viel beschriebene "Zeitenwende" noch einmal erhöht", sagte der Minister. Man müsse bei der Transformation und der Energiewende noch schneller unabhängig und klimafreundlich werden. Deutschland und insbesondere Niedersachsen würden davon profitieren in Form von neuen Industriearbeitsplätzen.

Ein Schwerpunktthema bei der Konferenz ist für das Ministerium ebenfalls die Fachkräftesicherung. Es seien gemeinsame Anstrengungen notwendig, um dem Personalbedarf der Wirtschaft mittelfristig gerecht werden zu können. Angesichts einer bereits existierenden Lücke von hunderttausenden Fachkräften sei der Handlungsdruck enorm, hieß es./mni/DP/zb