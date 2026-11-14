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Niedersachsen: Lechner einstimmig zum CDU-Spitzenkandidaten gewählt

HANNOVER (dpa-AFX) - Die niedersächsische CDU zieht mit ihrem Landesvorsitzenden Sebastian Lechner als Spitzenkandidat in die Landtagswahl im kommenden Jahr. Der Landesausschuss wählte den 45-Jährigen bei einem kleinen Parteitag in Hannover ohne Gegenkandidaten einstimmig. CDU-Generalsekretär Marco Mohrmann verkündete nach der Abstimmung per Kartenzeichen 100 Prozent Zustimmung. Lechner führt auch die CDU-Fraktion im Landtag.

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Die stellvertretende Landesvorsitzende Gitta Connemann hatte Lechner im Namen des Landesvorstands vorgeschlagen. Sie warb mit seiner Erfahrung als Unternehmer und Kommunalpolitiker für ihn und rief die Partei dazu auf, ihn im Wahlkampf geschlossen zu unterstützen. "Der Ausgang ist absolut offen", sagte sie. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte der Partei als Gastredner einen Wahlsieg voraus.

Die CDU will bei der Wahl am 26. September 2027 die rot-grüne Landesregierung unter Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) ablösen. Bei der Landtagswahl 2022 kamen die Christdemokraten auf 28,1 Prozent, die SPD auf 33,4 Prozent. Die Grünen haben vor einer Woche Kultusministerin Julia Willie Hamburg zur Spitzenkandidatin gewählt./lfi/DP/zb

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