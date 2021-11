Niedersachsen nimmt acht Covid-Intensivpatienten aus Thüringen auf

HANNOVER (dpa-AFX) - Wegen der coronabedingt angespannten Lage in den Krankenhäusern bereitet Niedersachsen die Aufnahme von acht Covid- Intensivpatienten aus Thüringen vor. Die Verlegung solle sobald wie möglich erfolgen, erklärte das Innenministerium in Hannover am Donnerstag auf Anfrage.

Aufgenommen werden sollen die Patienten in den Regionen Hannover/Hildesheim sowie Ostniedersachsen. Die Details dazu würden zwischen den aufnehmenden und abgebenden Kliniken direkt besprochen. Der Transportweg werde von den Rettungsleitstellen koordiniert.

Die Verlegungen erfolgen nach dem sogenannten Kleeblatt-System, das unter dem Eindruck der ersten Corona-Welle 2020 eingeführt worden war und aus den fünf Regionen Nord, Ost, West, Südwest und Süd besteht. Das System soll Überforderungen bei einzelnen Krankenhäusern vermeiden, indem Patienten zunächst innerhalb eines Kleeblatts verlegt werden. Wenn das nicht mehr möglich ist, sind auch bundesweite Verlegungen möglich.

Niedersachsen bildet gemeinsam mit Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern das Kleeblatt Nord. Am Mittwoch war das Land noch von zunächst zehn Patienten ausgegangen, die aus dem Kleeblatt Ost in das Kleeblatt Nord kommen sollen./cwe/DP/stw