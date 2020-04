Niedersachsens CDU-Chef gegen Personaldebatten während Corona-Krise

HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann hält Personaldebatten zur verschobenen Wahl des Bundesparteivorsitzenden in der Corona-Krise für fehl am Platz. "Spekulationen über die Stärken und Schwächen der Kandidaten verbieten sich derzeit, weil wir uns auf das Wesentliche konzentrieren müssen", sagte Althusmann der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.

Gleichzeitig lobte er das Krisenmanagement von Gesundheitsminister Jens Spahn, der sich an der Seite von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet als Parteivize bewirbt. Spahn sei neben der Kanzlerin sowie dem Wirtschafts- und dem Finanzminister im Moment "der Dreh- und Angelpunkt der deutschen Politik", sagte Althusmann. "Jens Spahn erfüllt seine Aufgabe als Krisenmanager und hält die Fäden zwischen Bund und Ländern beim Gesundheitsschutz zusammen." Schon im Februar hatte Althusmann dem Duo Laschet/Spahn seine Unterstützung signalisiert.

Der ursprünglich für April geplante Sonderparteitag der CDU wurde wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben. "Der Bundesparteitag wird voraussichtlich im Dezember stattfinden, bis dahin wird sich noch eine Menge bewegen", sagte Althusmann. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir am Jahresende eine Entscheidung haben werden."/cwe/DP/mis