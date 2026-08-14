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Niedrigere Benzinpreise/USA: Einzelhandelsumsätze fallen unerwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im Juli überraschend gefallen. Sie sanken im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet. Im Juni waren die Erlöse noch um 0,2 Prozent gestiegen.

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Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen fielen die Einzelhandelserlöse um 0,3 Prozent. Hier war ein Anstieg von 0,2 Prozent erwartet worden.

Vor allem die sinkenden Benzinpreise hätten das Umsatzergebnis im Juli belastet, kommentierte Helaba-Analyst Ralf Umlauf. "Ein nennenswerter Effekt wegen der Fußball-WM in den USA ist nicht zu konstatieren." Die Erwartung auf eine Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed dürfte weiter gedämpft werden./jsl/jkr/mis