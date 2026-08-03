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Niedrigwasser-Konferenz mit dem Bundesverkehrsminister

BERLIN/BONN (dpa-AFX) - Wegen des historischen Niedrigwassers am Rhein lädt Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) für Donnerstag zu einer "Fachkonferenz" nach Bonn ein. Das kündigte ein Sprecher seines Ministeriums in Berlin an. Wer an dem kurzfristig anberaumten Treffen teilnehmen wird, ist allerdings noch unklar. Die Einladungsliste werde gerade erstellt, hieß es aus dem Ministerium.

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In Köln wurde am Samstag der niedrigste Pegelstand seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen. Auch Düsseldorf und Duisburg meldeten am Wochenende historische Tiefststände, was den Gütertransport per Schiff erheblich einschränkt.

Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) hat deshalb bereits die Einrichtung einer nationalen Taskforce angemahnt, bei der Vertreter von Bundesregierung, Ländern, Kommunen und der Logistikbranche zusammenkommen sollen./ax/DP/jha