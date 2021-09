US-Notenbank tastet Leitzinsen nicht an - will bis Mitte 2022 aus Anleihekäufen aussteigen

Der Leitzins bleibt zunächst in der niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent, wie die Zentralbank am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington mitteilte. Auch die Käufe von Wertpapieren in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar pro Monat werden fortgesetzt.

Die Zentralbank signalisierte jedoch, dass die Käufe demnächst zurückgefahren werden könnten. "Falls die Fortschritte im Großen und Ganzen wie erwartet anhalten, ist der Ausschuss der Ansicht, dass eine Drosselung des Tempos der Anleihekäufe bald gerechtfertigt sein könnte", erklärte die Fed. Die Wirtschaft habe sich auf die Ziele der Zentralbank zu bewegt. Die Inflation war zuletzt hoch, während die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt sich von der Pandemie erholten.

Der im vergangenen Jahr wegen der Corona-Krise beschlossene Ankauf von Wertpapieren soll die Liquidität der Finanzmärkte verbessern und die Bereitstellung von Krediten für Haushalte und Firmen erleichtern. Die Fed strebt Vollbeschäftigung und stabile Preise an. Sie will "substanziellen" Fortschritt auf dem Weg zu ihren Zielen sehen, bevor sie die Wertpapierkäufe verringert.

Unterdessen steht die Fed möglicherweise vor mehr Zinsanhebungen als bisher gedacht. Neue Projektionen der Notenbanker deuten auf eine Zinserhöhung im kommenden Jahr hin, gefolgt von möglicherweise drei Anhebungen im Jahr 2023. Bisher hatten die Prognosen lediglich zwei Anhebungen für das Jahr 2023 signalisiert.

Die Wirtschaftsprognosen für 2021 wurden deutlich verändert. Während die Wachstumsprognose von 7,0 auf 5,9 Prozent verringert wurde, wurde die Inflationsprojektion von 3,4 auf 4,2 Prozent erhöht. Für die Jahre 2022 und 2023 wurden die Wachstums- und Inflationsprognosen überwiegend angehoben.

Das aktuelle Zinsniveau unterdessen sei angemessen, bis am Arbeitsmarkt Vollbeschäftigung herrsche und das Inflationsziel von rund zwei Prozent erreicht worden sei, betonte die Fed nach der Sitzung des zuständigen Geldmarktausschusses.

US-Notenbank will bis Mitte 2022 aus Anleihekäufen aussteigen

Der Ausstieg der US-Notenbank Fed aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik nimmt Konturen an. Der geldpolitische Ausschuss FOMC habe über das Tempo des beabsichtigen Ausstiegs diskutiert, sagte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell nach der Zinssitzung der Notenbank am Mittwoch in Washington. Wahrscheinlich sei es angemessen, den Prozess Mitte 2022 zu beenden. Powell unterstrich jedoch, dass damit kein Signal für eine erste Zinsanhebung verbunden sei.

Zuvor hatte die Fed signalisiert, dass mit der Rückführung der Wertpapierkäufe von gegenwärtig 120 Milliarden US-Dollar je Monat voraussichtlich noch im laufenden Jahr begonnen werde. Analysten rechnen mit einem Einstieg in den Ausstieg um die Jahreswende herum. Neue Prognosen der Fed deuten unterdessen auf eine erste Zinsanhebung bereits im kommenden Jahr.

WASHINGTON (dpa-AFX)