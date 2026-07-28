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Nierenmedikament

Bayer-Aktie gefragt: Weitere Indikation für Kerendia in China beantragt

Bayer-Aktie gefragt: Weitere Indikation für Kerendia in China beantragt

Bayer reicht für sein erfolgreiches Nierenmedikament Kerendia in China einen Zulassungsantrag für erwachsene Patienten mit nicht-diabetischer chronischer Nierenerkrankung ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
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Basis dafür ist die im Frühjahr abgeschlossene Phase-3-Studie FIND-CKD, wie Bayer mitteilte.

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Via XETRA zieht die Bayer-Aktie zeitweise um 1,17 Prozent auf 48,25 Euro an.

DOW JONES

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock, Taina Sohlman / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
17.07.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Bayer Overweight Barclays Capital
13.07.26 Bayer Buy UBS AG
13.07.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.