Bayer-Aktie: Weitere Indikation für Kerendia in China beantragt
Bayer reicht für sein erfolgreiches Nierenmedikament Kerendia in China einen Zulassungsantrag für erwachsene Patienten mit nicht-diabetischer chronischer Nierenerkrankung ein.
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Basis dafür ist die im Frühjahr abgeschlossene Phase-3-Studie FIND-CKD, wie Bayer mitteilte.
DOW JONES
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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|Datum
|Rating
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|17.07.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
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|13.07.26
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|08.07.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.