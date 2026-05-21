NIEWIADOW POLISH MILITARY GROUP JOINT STOCK COMPANY Bearer legte Quartalsergebnis vor
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NIEWIADOW POLISH MILITARY GROUP JOINT STOCK COMPANY Bearer hat am 20.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,02 PLN gegenüber 0,010 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,3 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 1548,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,9 Millionen PLN in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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