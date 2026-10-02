NIEWIADOW POLISH MILITARY GROUP JOINT STOCK COMPANY Bearer präsentierte Quartalsergebnisse
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NIEWIADOW POLISH MILITARY GROUP JOINT STOCK COMPANY Bearer hat am 30.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,44 PLN. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 146,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,2 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 11,9 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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