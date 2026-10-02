NIEWIADOW POLISH MILITARY GROUP JOINT STOCK COMPANY Bearer präsentierte Quartalsergebnisse

02.10.26 06:35 Uhr

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 146,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,2 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 11,9 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,44 PLN. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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