NightFood: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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NightFood hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -1,03 USD. Ein Jahr zuvor waren -4,500 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 2,0 Millionen USD gegenüber 0,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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