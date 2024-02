Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nike gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 94,30 EUR abwärts.

Die Nike-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 94,30 EUR. Das Tagestief markierte die Nike-Aktie bei 93,88 EUR. Mit einem Wert von 94,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 4.227 Nike-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (119,84 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2023 bei 84,16 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 10,75 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,90 USD.

Nike veröffentlichte am 21.12.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 13.388,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 13.315,00 USD umsetzen können.

Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

