Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 102,08 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 102,08 USD zu. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,24 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,92 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 211.176 Stück.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,25 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Am 29.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,68 USD. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 13,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 127,90 USD für die Nike-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 21.12.2023. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,85 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 13.388,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.315,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,61 USD je Aktie belaufen.

